اليوم السابع: مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع السبت لنظر اقتراحات ملف الدعم

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع السبت المقبل لنظر اقتراحات ملف الدعم

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