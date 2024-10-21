الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية المجر بذكرى العيد القومى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور تاماش شولوك رئيس جمهورية المجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى .
كما أوفد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المجر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور تاماش شولوك رئيس جمهورية المجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى .
كما أوفد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المجر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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