اليوم السابع
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الإثنين، 21 أكتوبر 2024 12:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية المجر بذكرى العيد القومى

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 11:53 ص
الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية المجر بذكرى العيد القومى الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور تاماش شولوك رئيس جمهورية المجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى .

كما أوفد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المجر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.







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