الداخلية تفتتح وحدتي جوازات متنقلتين بالقاهرة الكبرى

كتب محمود عبد الراضي

افتتحت وزارة الداخلية وحدتي جوازات متنقلتين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

تقرر تشغيل وحدتين جوازات متنقلتين بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) إعتباراً من يوم السبت الموافق 26/10/2024، على النحو التالى..



محافظة القاهرة

- نادى الزهور بمدينة نصر (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)

- نادى الصيد بالقطامية (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)

- نادى الجزيرة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)

- نادى المعادى / هيلوبوليس "بالتبادل" (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)

- الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)

- نادى الشمس. (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)

محافظة الجيزة

- نيو جيزة بالشيخ زايد (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)

- نادى الصيد بالدقى (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)

- نادى الزمالك بميت عقبة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)

- مدينة الخمائل بالشيخ زايد (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)

- هايبر وان بالشيخ زايد (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)

- نادى الترسانة بميت عقبة (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)

وذلك من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.. وتختص الوحدات بتلقى طلبات (استخراج جوازات السفر – شهادات التحركات) ، دون التقيد بالاختصاص المكانى.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.