اليوم السابع
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وزير الزراعة: تأسيس شركة لإدارة أصول الوزارة

الأحد، 20 أكتوبر 2024 12:48 م
وزير الزراعة: تأسيس شركة لإدارة أصول الوزارة علاء فاروق وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن تأسيس شركة "Mega Assets" لإدارة الأصول، بهدف إدارة أصول وزارة الزراعة لتعظيم القيمة المضافة منها والحفاظ على كفاءة وإستدامة التشغيل.

أضاف فاروق أن الدولة المصرية لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود، وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، و لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأشار فاروق إلى أنه تم التوافق على إدارة التجمعات التنموية الزراعية في شمال وجنوب سيناء بإجمالي 17 تجمع، حيث يتبع محافظة شمال سيناء  10 تجمعات هي: (النثيلة 1 – النثيلة 2 – الدفيدف – أبو رصاصة – طويل الحامض – الخفجة – طيبة التمد – النوافعة – بغداد – خشم القاد). ويتبع محافظة جنوب سيناء عدد 7 تجمعات هى: (النهايات – الحمة – السحيمي – سهل القاع – أسلا وعريق – وادي سعال – أبو جعدة).
 







وزارة الزراعة

اصول وزارة الزراعة

التجمعات الزراعية

سيناء



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