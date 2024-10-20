اليوم السابع
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لو شغلك مانعك.. اعرف أماكن سجلات مدنية تستخرج الوثائق يوم الجمعة.. فيديو

الأحد، 20 أكتوبر 2024 10:00 ص
لو شغلك مانعك.. اعرف أماكن سجلات مدنية تستخرج الوثائق يوم الجمعة.. فيديو محمود عبد الراضي
كتب: محمود عبد الراضي

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يستطيع المواطن الحصول على وثائق الأحوال المدنية يوم الجمعة، وذلك من خلال استخراجها من بعض المولات ومقر الأحوال المدنية بالعباسية، وذلك تسهيلا على المواطنين، خاصة في ظل انشعال بعضهم بالعمل على مدار الأسبوع، ولا يتبقى لهم سوى يوم الجمعة كونه أجازة.

وينشر اليوم السابع المواقع التي تعمل يوم الجمعة، وهي:

• مول سيتى ستارز بمحافظة القاهرة

* مول مكسيم بمحافظة القاهرة

* ميناء القاهرة الجوى

* مول ستى سنتر المعادى بمحافظة القاهرة

* مول العرب بمحافظة الجيزة

* مول طنطا بمحافظة الغربية

* المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.







الاحوال المدنية

استخراج وثائق الاحوال المدنية

استخراج الوثائق يوم الجمعة

الأحوال المدنية

مكتب الأحوال المدنية

وثائق الأحوال المدنية




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