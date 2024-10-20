غدا فى اليوم السابع.. الرئيس: مصر لديها تجربة ناجحة فى تحويل المحنة إلى منحة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يشهد افتتاح النسخة الثانية للمؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية

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الرئيس السيسى يشهد افتتاح النسخة الثانية للمؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية.. ويؤكد: مصر واجهت التحديات ولديها تجربة ناجحة فى تحويل المحنة إلى منحة.. نعمل على برنامج إصلاح اقتصادى فى ظروف إقليمية ودولية صعبة.. وإذا كان التحدى هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولى.. ما عملناش صراع بسبب ثبات حصتنا من المياه ودخلنا فى برنامج معالجة ضخم



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