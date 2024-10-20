اليوم السابع
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صورة نادرة لمجوهرات الأميرة فاطمة تبرعت بها لبناء جامعة القاهرة

الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:00 ص
صورة نادرة لمجوهرات الأميرة فاطمة تبرعت بها لبناء جامعة القاهرة الأميرة فاطمة
كتب ـ محمد صبحى ـ تصوير كريم عبد العزيز

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يقع متحف جامعة القاهرة داخل المكتبة المركزية بالجامعة، والذى تم إنشاؤه فى عام 2008، ويضم مجموعة نادرة من الصور الشاهدة على التاريخ إضافة إلى وثيقة تأسيس جامعة القاهرة التي تعود لأكثر من 116 عاما، وكذلك كرسى الملك فؤاد الأول أول رئيس للجامعة، وعملات يونانية نادرة وسجل نتائج كلية الآداب التي تضم درجات الأديب الراحل نجيب محفوظ، وهدايا ومقتنيات أخرى تمثل تاريخ جامعة القاهرة.

ومن جانب المتحف يضم صورة للأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل، التي تبرعت بأرضها ومجوهراتها الملكية لإنشاء جامعة القاهرة، والمجوهرات التي قدرت بـ18 ألف جنيه آنذاك، ويوجد فى المتحف صورة للطبيب محمد علوى الذى أقنع الأميرة فاطمة بضرورة التبرع لاستكمال إنشاء جامعة المصرية " جامعة القاهرة" حالياً .

الأميرة فاطمة
الأميرة فاطمة

 

مجوهرات الأميرة فاطمة
مجوهرات الأميرة فاطمة

 

 







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