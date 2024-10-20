رئيس النيابة الإدارية: أعضاء الجهاز الإدارى ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة

كتب - أحمد عبد الهادى

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الداخلية وإدارة النيابات، خلال اليوم الأحد والثلاثاء 20، 22 أكتوبر الجاري لـ 217 من مديري السكرتارية بالنيابة الإدارية، بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي؛ وذلك بهدف تنشيط المعلومات والمهارات لمديري السكرتارية بالنيابات.

ألقى المستشار أيمن نبيل مُدير مركز التدريب القضائي، كلمة في الافتتاح اليوم، رحب فيها بالمستشار عبدالراضي صدّيق رئيس الهيئة، وأعرب عن خالص شكره وتقديره على حرصه على دعم هذه الدورة وحضور فعاليات الافتتاح.

وأكد أن مديري سكرتارية النيابات يعتبروا أحد أذرع منظومة العمل بالنيابة الإدارية؛ بما يستلزم تطوير مهاراتهم، ودعم قدراتهم، وأن محاضرات هذه الدورة يجري تقديمها على يد نخبة متميزة من المستشارين المحاضرين والذين سيتناولون مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة وثيقة الصلة بالعمل بالنيابة الإدراية.

والقي المستشار عبد الراضى صديق رئيس الهيئة، كلمة رحب فيها بالحضور، وأعرب عن سعادته بتنظيم هذه الدورة، وأكد أن أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية هم الجناح الثاني فى المنظومة القضائية، وركيزة أساسية في ضمان تحقيق العدالة الناجزة، وأداء النيابة الإدارية لرسالتها السامية.

وحث رئيس النيابة الإدارية، المتدربين على الحرص على الإطلاع على كل ما هو مستحدث ومستجد في مجال عملهم، واختتم الكلمة بتوجيه الشكر لكل القائمين على إعداد وتنسيق هذه الدورة، متمنيًا بأن تحقق بثمارها المرجوة.

ومن جدير بالذكر، أن برنامج الدورة التدريبية يشمل عدة محاور من خلال سلسلة من المُحاضرات وفقاً للترتيب الزمني على النحو التالي:

-"التعليمات الإدارية" وسيتفضل بإلقائها المستشار الدكتور رشدي محمد علي – نائب رئيس الهيئة.

-"مهارات الإدارة وتطبيقاتها العملية" وستتفضل بإلقائها المستشارة حنان طلعت الوكيل العام الأول

-"مُدونة السلوك الوظيفي" وستتفضل بإلقائها المستشارة الدكتورة أماني زين - الوكيل العام الأول.

-"اختصاصات مديري السكرتارية" وسيتفضل بإلقائها الأستاذ الدكتور محمد فرج كبير باحثين بوحدة التحقيقات الداخلية.

وتعتبر تلك الدورة التدريبية هي الأولى لمديري السكرتارية بالنيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

حضر كلا من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار جمال أبيب مدير وحدة التحقيقات الداخلية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي.