تعرف على تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الزراعة.. تفاصيل

كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أنه منذ تولى المسئولية تم تكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة من ناحية الهيكلة الادارية وتطوير الأداء للوزارة:

1- تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطور الادارى الحالي.

2- فى ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد 75 وظيفة تشمل "وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، و 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام".

3- وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.

4- فور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها.

5- تم اصدار 55 قرار وزاري لشغل تلك الوظائف معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس ادارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).

6- تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف انهاء باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.

7- إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والإستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد 36 باحث في الآونة الاخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج.

8- السماح لسفر المختصين ل 98 مهندس زراعي ودكتور بيطري للإشراف على الواردات المصرية مثل "القمح ، تقاوى البطاطس " من الخارج وذلك بدول " روسيا ، الهند ، فرنسا ، بوليفيا ، هولندا، تركيا ، البرازيل ، نيوزيلاندا ، أرجواي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، رومانيا ، بلغاريا ،وبعض الدول الإفريقية".

