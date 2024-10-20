تصنيع 9 قطارات سريعة و2 جرار بضائع للعمل بشبكة القطارات السريعة فى مصر

كتب ـ سيد الخلفاوى

تسلمت وزارة النقل القطار الديزيرو الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية، وتم توريده لمصر منذ عدة أشهر، كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع 3 قطارات سريعة (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارا سريعا مخصصة للخط، كما تم الانتهاء من تصنيع 5 قطارات إقليمية (ديزيرو) تم شحن أحدهما إلى القاهرة وجاري تصنيع 7 قطارات أخرى وذلك من إجمالي 34 قطارا إقليميا مخصصة للخط بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائي للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع .

ويبدأ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، من العين السخنة حتى مطروح مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعلمين، وهذه الشبكة لها أهمية كبيرة في نقل الركاب والبضائع وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وتمتد شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بواسطة تحالف ( سيمنز الألمانية – اوراسكوم- المقاولون العرب ) باجمالي أطوال 2000 كم والتي تضم ثلاثة خطوط هي (الخط الأول السخنة / العلمين / مطروح ،و الخط الثاني /6 اكتوبر / الأقصر/أسوان / أبو سمبل بطول 1100 كم ، والخط الثالث قنا – الغردقة – سفاجا بطول 175 كم بالإضافة الى 65 كم لمداخل الورش ووصلات للمواني الجافة وسكك التخزين ويبلغ اجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة 60 محطة، بإجمالي عدد ورش رئيسية 2 ورشة و6 ورش عمرة خفيفة كما يبلغ عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطارا وعدد القطارات الإقليمية 94 قطار كما يبلغ عدد جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة 41 جرارا.

ويبلغ طول الخط الأول من الشبكة (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و8 محطات أقليمية) بالإضافة إلى 1 مركز للتحكم والسيطرة، ويدخل هذا الخط ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة .

ويضم الخط الأول للقطار الكهربائي السريع نقطة صيانة القطارات و التي تقع على مساحة 50 فدان وتستوعب 10 قطارات.



