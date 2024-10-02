اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن وزعماء مجموعة السبع ناقشوا عقوبات جديدة على طهران ردا على قصف إسرائيل

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 08:28 م
البيت الأبيض: بايدن وزعماء مجموعة السبع ناقشوا عقوبات جديدة على طهران ردا على قصف إسرائيل بايدن
إبراهيم حسان

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قال البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن وزعماء مجموعة السبع ناقشوا عقوبات جديدة على طهران ردا على هجومها على إسرائيل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

من جانبه، قال وزير الأشغال اللبناني، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتغطية التأمين لشركة طيران "الشرق الأوسط" لضمان استمرار نشاطها، متابعا: "نؤكد أن كل ما يختص بالوضع العسكري في المطار يخضع لرقابة وموافقة الجيش اللبناني".

وذكر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد أي انتشار لجنود جيش الاحتلال على أراضي لبنان.

 







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