البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء الأمنى يقرر تنفيذ رد عنيف على الهجوم الإيراني

إبراهيم حسان

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن قرار مجلس الوزراء الأمني بتنفيذ رد عنيف على الهجوم الإيراني، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان البيت الأبيض، قال في بيان له، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة مجموعة السبع أدانوا الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ومن جانبه، حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إسرائيل بأنها قد تواجه عواقب أقسى في حال هاجمت بلاده ردّاً على الضربات الصاروخية التي نفذتها إيران ضد إسرائيل مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بزشكيان قوله: "إذا لم يتوقف الكيان الصهيوني عن جرائمه فسوف يشهد رد فعل أقسى".