اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدا من الرهبان الفرنسيسكان

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:18 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدا من الرهبان الفرنسيسكان جانب من اللقاء
كتبت: بتول عصام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الأب ريمون جرجس الزائر العام للرهبان الفرنسيسكان والأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأب باخوم عويضة سكرتير الزائر العام، يرافقهم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

 

نقل الأب ريمون لقداسة البابا في بداية اللقاء تحيات غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

 

تناول اللقاء حوارًا حول الدور الهام لمدارس الفرنسيسكان في المجتمع المصري، وأشار الوفد إلى احتفال "الفرنسيسكان" بمرور 800 سنة على القديس فرانسيس الأسيزي، وهو أحد قديسي الكنيسة الكاثوليكية، ومؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية.


 







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البابا




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