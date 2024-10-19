وحدة المدارس المصرية اليابانية تعقد مقابلات للمعلمين المتقدمين للعمل.. صور

كتب محمود طه حسين

واصلت وحدة المدارس المصرية اليابانية إجراء مقابلات للمعلمين الجدد المتقدمين للعمل بفروع المدارس المصرية اليابانية الجديدة، حيث أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية أنه يتم اختيار الأعضاء الجدد من المعلمين وفق معيار الكفاءة والقدرة على العمل بالمدارس المصرية اليابانية التى تعتمد على بناء شخصية الطفل لاعتمادها بشكل مباشر على تطبيق أنشطة التوكاتسو وتطبق أنشطة التوكاتسو من خلال مجموعة من الأنشطة الخاصة مثل مناقشات مجلس الفصل، والمناقشات التوجيهية، ونشاط الريادة اليومية، ونشاط التنظيف، وغيرها من الأنشطة الخاصة المشابهه تماما للأنشطة المطبقة بالمدارس باليابان.

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن أنه تم البدء فى التواصل مع أولياء الأمور لتحديد موعد لعمل المقابلات الشخصية للطلاب المقبولين مبدئيا , وذلك بفروع المدارس المصرية اليابانية الجديدة في مدن القناطر الخيرية وشبرا شهاب، والسلام 2 - بالسويس، العاصمة الإدارية الجديدة - منطقة R2 ،الأبطال - 15 مايو/ حلوان).



وبحثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الأيام الماضية مع السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة.

التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية والتي يبلغ عددها حتى الآن 55 مدرسة فى 26 محافظة بإجمالي أكثر من 16 ألف طالب و2000 معلم ومعلمة، والتأكيد على ضمان الجودة والإشراف الجيد على هذه المدارس، فضلًا عن اختيار المواقع المناسبة للمدارس الجديدة، والبنية التحتية والتجهيزات اللازمة لهذه المدارس، كذلك تفعيل أنشطة التوكاتسو داخل 100 مدرسة حكومية قائمة للعام الدراسي 2024 / 2025 موزعة على 16 محافظة، بالإضافة إلى استهداف تفعيل أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية لعدد 1700 مدرسة حكومية بحلول العام الدراسي 2026/ 2027 .

كما استعرض اللقاء بحث إمكانية تنفيذ أنشطة بالمدارس الإعدادية والثانوية استمرارًا لأنشطة التوكاتسو تركز على المواطنة وإعداد الطلاب لسوق العمل، وكذلك التعاون في أنشطة تتعلق بمواد العلوم والرياضيات والبرمجة للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى انضمام الطلاب المصريين في المرحلة الإعدادية لأقرانهم في اليابان لتنفيذ مشروعات تعليمية مما يساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الطلاب.

وتناول اللقاء، أيضًا، مناقشة تعزيز برامج بناء قدرات المعلمين حيث تم حتى الآن تدريب 30000 معلم على أنشطة التوكاتسو بالمدارس الحكومية، فضلا عن مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال التعليم الفني.







