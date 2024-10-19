محافظ الجيزة: تطوير عدد من الطرق الرابطة بين المراكز والقرى بكرداسة وأوسيم

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها من خلال مديرية الطرق بالمحافظة نطاق مراكز ومدن كرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر.

استهل محافظ الجيزة، جولته بتفقد طريق المنصورية، إذ اطمأن على نسب تنفيذ المشروع، والذى يشمل المنطقة المحصورة بين كفر غطاطى نطاق مركز ومدين كرداسة ومنطقة الصليبة نطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، والتى تشهد أعمال توسعة ورصف وإنارة بطول 3كم وعرض 30م وتخصيص مساحات لإقامة أنشطة تجارية لخدمة المركبات والمترددين على الطريق إلى جانب تنفيذ أعمال هندسية للحفاظ على أعمال الرصف وتبطين حوض ترعة المنصورية على جانب الطريق.

وتضمنت الجولة مرور المحافظ على أعمال تطوير طريق ترعة الزمر باتجاه الرياح الناصرى نطاق مركز ومدينة أوسيم بطول 3 كم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية الدورية للأعمال والتنسيق مع مديرية الطرق والشركات المنفذة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من القطاعات وفق المواصفات المحددة لها.

وأشار "النجار"، إلى أن مشروعات التطوير تأتي فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة لاستيعاب الحركة المتوقع ارتفاعها عقب افتتاح العديد من المشروعات القومية الجديدة بنطاق المحافظة إلى جانب حركة سير المركبات المارة بالمحافظة بالطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة والتى من المقرر الانتهاء من تلك المشروعات مع نهاية العام المالى الجاري.

ووجه المحافظ، مسؤلى الإنارة بإجراء إختبارات لكفاءة منظومة الإنارة بكل قطاع من قطاعات الأعمال ومدها بالعدد الكافى من أعمدة الإنارة واستثمار المتبقى لدعم طرق جديدة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، مشددًا على رفع كافة الإشغالات ومنع التعديات والتنسيق مع أصحاب المنشآت الخاصة ومسؤلى المنشآت العامة لتطوير ودهان الأسوار.

وحرص المحافظ على بحث الخيارات المتاحة لنقل خطوط المرافق المتعارضة مع الأعمال بعدد من القطاعات مع مسؤلى شركات المرافق، موجهًا بسرعة الانتهاء وتسليم القطاعات للشركات المنفذة.

وخلال جولته، اطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية الطرق على نسب تنفيذ أعمال التطوير بطريق طراد النيل نطاق مركز أوسيم بطول 4كم وعرض 15م لكل اتجاه، والذي تم الانتهاء منه بالكامل ليضاف إلى منظومة الطرق بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش الميدانية، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس، وأحمد هجرس مسئول شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.