قومى البحوث ينظم المؤتمر السنوى الثانى للسرطان "التشخيص والعلاج" 22 أكتوبر

يعقد المركز القومى للبحوث المؤتمر السنوي الثاني للسرطان "التشخيص والعلاج" لمناقشة آخر التطورات والسياسات المتبعه حديثا علي المستوي الدولي والمحلي لمكافحة السرطان بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة 2030، تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد- القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث وتحت إشراف عماد حسن - القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز وذلك على مدار يومى 22 و23 أكتوبر 2024 بقاعة هاني الناظر (القاعة الجديدة) بالمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة هدي رشدان -أستاذ مساعد الكيمياء العلاجية التشييدية - معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث.

يستهدف المؤتمر رفع مستوي الوعي حول مرض السرطان واتخاذ الإجراءات الهامة في الوقاية منه حيث يناقش المؤتمر أحدث التقنيات المستحدثة والمتبعة في تشخيص وعلاج السرطان، كما يعرض أيضا أحدث التطورات في أبحاث السرطان ويسلط الضوء علي أهمية دعم جهود أبحاث السرطان،كما يناقش عدة موضوعات هامة منها:

- صيدلة الأورام واكتشاف وتطوير خطط علاج دوائية وتقنيات علاجية جديدة للعديد من السرطانات.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص التصويري والباثولوجي للأورام والكشف الدقيق عن الأورام الحميدة قبل أن تتاح لها الفرصة للتحول الي سرطان، فهو يعد أداه قيمة للغاية في التشخيص المبكر والإزالة اللاحقة للسلائل السرطانية.

-استخدام تقنيات التشخيص الجزيئي الناشئة وخاصة الخزعة السائلة في تشخيص وعلاج سرطان الفم حيث تشمل الخزعة السائلة تحليل الخلايا الورمية في سوائل الجسم مما يمثل بديلا أقل تكلفة في تشخيص وعلاج سرطان الفم.

-استخدام تقنيات حديثة في التشخيص المبكر للسرطان.

-التغذية العلاجية والسرطان حيث تلعب التغذية دورا هاما في الوقاية من السرطان وعلاجه حيث يمكن ان يساعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان كما يمكنه من تحسين الحالة العامة لمريض السرطان وإلي جانب هذا يمكن أن يكون لمريض السرطان احتياجات وبرامج غذائية محددة وفقا لحالته واعتمادا علي نوع السرطان ومرحلته وخطة العلاج.

- الفلسفة والسرطان والاضطرابات النفسية المصاحبة للسرطان وكيفية التعامل معها، حيث يثير مرض السرطان مجموعة متنوعة من التساؤلات المتعلقة بالحياة والموت و المعاناة والألم. يناقش المحاضرون فى المؤتمر، المتخصصين في الفلسفه والطب النفسي، تلك الجزئية في إطار فهم تحديات السرطان والتعامل معها من قبل المريض والمحيطين به.