"تمسك بمتعلقاته الشخصية".. اعترافات المتهمين بالشروع فى قتل طالب لسرقته

محمود عبد الراضى

أدلى المتهمون بالشروع في قتل طالب بسوهاج باعترافات تفصيلية مؤكدين أنهم رصدوا خطوات المجني عليه وحاولوا سرقته إلا أنه قاومهم وتمسك بالمتعلقات الشخصية.

وأضاف المتهمون، أنهم تعدوا عليه بالضرب وأسلحة بيضاء لسرقته، وهربوا من مكان الحادث، إلا أن الشرطة لاحقتهم وضبطتهم.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات بوصول (طالب - مقيم بدائرة المركز) "مصاب بجروح طعنية متفرقة"، وبالانتقال والفحص وسؤال (أحد أهليته)، قرر بأنه أثناء سير المجنى عليه بدائرة المركز قام عدد من الأشخاص بمحاولة سرقته، إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج إلى تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "المستخدم فى الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة.