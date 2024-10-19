تفاصيل إحالة متهمين بالنصب على مواطنين بتغيير العملات فى عابدين للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أصدرت نيابة عابدين، قراراً بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات المحلية لعملات أجنبية، حيث استدرج المتهمون المجنى عليهم، واتفقوا على التقابل معهم فى منطقة وسط البلد لتغير العملات وتم سرقتهم.

وأسفرت جهود الشرطة، عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، وأقروا بارتكابهم عدد 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص) تم ضبطهم.