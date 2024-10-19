الدنمارك تتبرع بحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار

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أعلنت الدنمارك عن تخصيص 2.4 مليار كرونة دنماركية (ما يعادل 350 مليون دولار أمريكى) لدعم أوكرانيا عسكريًا.



وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، وفقًا لما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة إن هذه الحزمة العسكرية تعد الحزمة الواحدة والعشرون التى تقدمها الدنمارك، والتى تتضمن شراء معدات جديدة لأوكرانيا وتوفير أموال إضافية لتمويل الصناعات العسكرية بالإضافة إلى التبرع بمعدات من مخزون الدفاع الدنماركي.



وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن امتنانها لأصدقائها الدنماركيين على دعمهم الثابت!"، قائلة: "معًا، نحن أقوى!".

وكان وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت إيده، أعلن أمس أن النرويج ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 250 مليون يورو لأوكرانيا لترميم منشآت الطاقة المدمرة وبناء بنية تحتية حديثة للطاقة.