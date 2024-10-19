أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم.. يسبب جفاف الفم اعرف طرق العلاج

كتبت مروة محمود الياس

سيلان لعاب الفم أثناء النوم مشكلة يعاني منها البعض، الكثير من الأسباب قد تقف وراء هذه المشكلة، حيث يستيقظ المريض بين الحين والآخر يشعر بجفاف شديد في فمه وسيلان شديد أيضًا في لعابه.

وفقًا لتقرير نشر في موقع quora المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن من أسباب سيلان اللعاب الفم:

النوم على البطن أو النوم على الجانب قد يتسبب في تدفق اللعاب من الفم

هناك حالات تعاني من إفراط إنتاج اللعاب بشكل طبيعي، ما يجعلهم غير قادرين على ابتلاع اللعاب أثناء النوم بشكل طبيعى فيحدث هذا السيلان.

التنفس من الفم بدلاً من الأنف لانسدادها أو لأية مشكلة أخرى قد يسبب هذه السيلان في الفم بشكل واضح أثناء النوم.

بعض المشكلات المرضية تسبب هذا السيلان، مثل التهاب جيوب الأنفية وحساسية الأنف ومشكلات ارتجاع المريء

وذكر التقرير مجموعة من النصائح للسيطرة على هذا السيلان الذي يحدث للعاب أثناء النوم:

علاج مشاكل جيوب الأنفية ومشاكل التنفس ومشاكل التهابات الأنف، يساعد على التخلص من هذا السيلان

لابد من استخدام وسادة صحية مناسبة للرقبة بشكل مثالى ينصحك بها الطبيب

حاول أن تغير من وضعية نومك ونم على ظهرك قدر الإمكان

تجنب الأطعمة الثقيلة أو الحارة أو الحامضة التي تسبب إنتاج المزيد من اللعاب أثناء الليل

يمكنك تناول البابونج أو الزنجبيل ما يحسن التنفس والحالة المعوية، وكذلك حالة الأنف والجيوب الأنفية أثناء النوم

ويجب زيارة المختص بشأن سيلان اللعاب إذا كنت تعاني من الاختناقات ليلا، أو اضطرابات نوم حادة أو صعوبة في التنفس حادة أو يؤثر هذا السيلان على جودة حياتك أو نومك.