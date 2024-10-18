اليوم السابع
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2024 03:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الخارجية: هناك مصالح مشتركة بين القطاع الخاص المصري والتركي

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:46 م
وزير الخارجية: هناك مصالح مشتركة بين القطاع الخاص المصري والتركي وزير الخارجية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تتحرك بشكل عملي مع الجانب التركي لأن هناك إرادة مشتركة ومصالح مشتركة بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص التركي للمزيد من التعاون والانفتاح في مجال التجارة أو الاستثمارات التركية.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News" مع  الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، :"الرئيس أردوغان خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنقرة أكد أن هناك رغبة شديدة من الشركات التركية في ضخ مزيد من الاستثمار".

وتابع وزير الخارجية أن هناك التزاما من الجانب التركي بأنه خلال أول زيارة قادمة على مستوى رفيع  إلى مصر سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال ويكون هناك تمثيل من الشركات التركية والمصرية حتى نستطيع أن نصل إلى الهدف المبتغي وهو مضاعفة الاستثمارات التركية في مصر و وزيادة حجم التبادل التجاري 15 مليار دولار.







مصالح مشتركة بين القطاع الخاص المصري والتركي

القطاع الخاص المصري والتركي

وزير الخارجية

بدر عبد العاطي

احمد الطاهرى

المتحدة تصنع الوعى

الشرق الأوسط

قناة القاهرة الاخبارية

الأوضاع التي يمر بها الشرق الأوسط

إكسترا نيوز

إكسترا لايف

Q News




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة