وزير الخارجية: هناك مصالح مشتركة بين القطاع الخاص المصري والتركي

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر تتحرك بشكل عملي مع الجانب التركي لأن هناك إرادة مشتركة ومصالح مشتركة بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص التركي للمزيد من التعاون والانفتاح في مجال التجارة أو الاستثمارات التركية.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News" مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، :"الرئيس أردوغان خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنقرة أكد أن هناك رغبة شديدة من الشركات التركية في ضخ مزيد من الاستثمار".

وتابع وزير الخارجية أن هناك التزاما من الجانب التركي بأنه خلال أول زيارة قادمة على مستوى رفيع إلى مصر سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال ويكون هناك تمثيل من الشركات التركية والمصرية حتى نستطيع أن نصل إلى الهدف المبتغي وهو مضاعفة الاستثمارات التركية في مصر و وزيادة حجم التبادل التجاري 15 مليار دولار.