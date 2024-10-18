وزير الخارجية: مصر دولة عظيمة والكل يخطب ودها ويسعى لتعزيز العلاقة معها

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إننا لدينا انفتاحا على الجميع طالما أن ذلك يخدم هدفنا وهو منع التصعيد ودعم عملية الامن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، : « مصر دولة عظيمة والكل يخطب ودها ويسعي لتعزيز العلاقة معها لأنها تثبت دومًا أنها ركيزة الاستقرار فى المنطقة، و أنها الدولة الوحيدة المستقرة فى المنطقة وتعمل على دفع الاستقرار والسلام الإقليمي بالتعاون مع شقيقاتها فى الجوار العربي».

وتابع: «سنستمر فى هذا الدور طالما أنه يخدم قضية التنمية والاستقرار لأن مصلحة مصر مع الاستقرار ومنع التصعيد وتحقيق السلام العادل والشامل الذى يحقق الحقوق المشروعة لشعوب المنطقة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني فى أن يكون له دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيهم المحتلة عام 1967 وفى مقدمتها القدس الشرقية».