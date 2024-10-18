وزير الخارجية: قلوبنا تدمى من العدوان على لبنان وسقوط ضحايا من الشعب الشقيق

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين في الخارج: «إن قلوبنا تدمي من العدوان والضحايا من الشعب اللبناني الشقيق، و طالما حذرنا من وجود رغبة إسرائيلية، في توسيع نطاق الصراع وتأجيجه، لذلك كنا حريصين على التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تجنباً لتوسيع رقعة الصراع».

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، : «فيما يتعلق بلبنان، مصر موقفها طليعي فيما يتعلق بما يحدث في لبنان، وكانت منذ البداية في مقدمة الدول المتضامنة مع الشعب اللبناني.

وتابع وزير الخارجية والهجرة: «تم إصدار بيان مشترك مع خارجية لبنان على هامش الجمعية العامة، وشاركت مصر في جلسة مجلس الأمن، ووزير خارجية مصر أدلى بيان، وكان من ضمن اثنين او ثلاثة وزراء من الإقليم أصروا على الحديث في جلسة مجلس الأمن».