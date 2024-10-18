اليوم السابع
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وزير الخارجية: توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية بمصر مسألة مهمة جدا

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:43 م
وزير الخارجية: توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية بمصر مسألة مهمة جدا وزير الخارجية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية مع مصر مسألة مهمة جدا، حيث إن الاتفاقية  تعزز من دور الاستثمارات السعودية فى مصر، وأيضًا تجعل الشركات السعودية تستفيد من الفرص الكبيرة التى يطرحها الاقتصاد المصري، وستكون لها تأثير شديد الإيجابية ونقلة نوعية فى الاستثمارات السعودية فى مصر الفترة القادمة.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، : « لدينا علاقات وثيقة مع الأشقاء فى الأمارات وتم تتويجها بالزيارة الهامة لسمو الشيخ محمد بن زايد ومشاركته فى حفل تخرج الأكاديمية العسكرية وتدشين مع الرئيس السيسي مشروع رأس الحكمة، والعلاقات تقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، والشركات الإماراتية سعيدة جدا بتواجدها فى السوق المصري وتحقق ربحية عالية».

وتابع: « هناك رغبة وحرص من أشقائنا فى قطر على ضخ استثمارات كبيرة داخل السوق المصري، وحينما تشرفت بمقابة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد  فى الدوحة ونقلت رسالة من فخامة الرئيس، سمو أمير قطر كان حريص كل الحرص على التأكيد على إهتمام الشركات القطرية بضخ استثمارات فى السوق المصري ليس فقط فى قطاع السياحة والفندقة والطاقة ولكن أيضًا فى قطاعات أخرى».







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