نجت من الموت بأعجوبة.. إصابة فتاة سقطت بين القطار والرصيف فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت فتاة فى بداية العشرينات باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات بالجسم، إثر سقوطها بين القطار والرصيف بمحطة قطارات الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول" نرمين ي ف" 20 عاما مقيمة مركز الزقازيق، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات بالجسم، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لها.

وتبين حدوث إصابتها أثناء استقلالها القطار انزلقت قدميها بين الرصيف والقطار، وحدثت إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لها وجارى تحرير محضر بالواقعة.