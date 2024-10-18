اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

نجت من الموت بأعجوبة.. إصابة فتاة سقطت بين القطار والرصيف فى الشرقية

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 12:46 م
نجت من الموت بأعجوبة.. إصابة فتاة سقطت بين القطار والرصيف فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيبت فتاة فى بداية العشرينات باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات بالجسم، إثر سقوطها بين القطار والرصيف بمحطة قطارات الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول" نرمين ي ف" 20 عاما مقيمة مركز الزقازيق، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات بالجسم، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لها.

وتبين حدوث إصابتها أثناء استقلالها القطار انزلقت قدميها بين الرصيف والقطار، وحدثت إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لها وجارى تحرير محضر بالواقعة.







محطة قطار الزقازيق

رصيف 4

الشرقية

قسم اول الزقازيق

نجاة فتاة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة