ميلونى تستعرض مع عاهل الأردن جهود وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية لغزة

كتب ـ فاطمة شوقى

قالت رئاسة الوزراء الإيطالية، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل الجمعة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وبحثا في لقائهما "لأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين تماشيا مع القرار 2735، وتأكيد الحاجة إلى عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين".

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، أعربت رئيسة الوزراء عن تقدير إيطاليا للدور الذي يلعبه الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك في إطار مبادرة: الغذاء من أجل غزة، كما استعرضت مع العاهل الأردني مبادرته "بوابة غزة الإنسانية"، الهادفة إلى "تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي شاركته فيها ضيفته الإيطالية "مضامينها وضرورتها الملحة".

وأعلنت الحكومة الإيطالية، أن ميلوني وصلت إلى مقر الإقامة الملكي في العقبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث تلتقيه في محطتها الأولى للزيارة الرسمية إلى الشرق الأوسط.