اليوم السابع
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الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:08 م
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مصرع طفل صدمه قطار أثناء اللهو فى الحوامدية

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 06:28 م
مصرع طفل صدمه قطار أثناء اللهو فى الحوامدية سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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 لقى طفل مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء اللعب في الحوامدية بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق .

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل صدمه قطار في منطقة عرب الساحة بالحوامدية.


انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، صدمه قطار أثناء اللعب، حيث أن منزل أسرته بالقرب من السكة الحديد.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 







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