مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره كوبرى بمدينة العاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به أثناء عبوره كوبرى الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم أسفل كوبرى الثالثة نطاق مدينة العاشر من رمضان، ومصرع مواطن أثناء عبوره الطريق.

وتبين من التحريات حدوث وفاته إثر تعرضه لحادث إصطدام سيارة أثناء عبوره الطريق أسفل كوبرى الثالثة نطاق مدينة العاشر من رمضان، تم نقل الجثمان إلى مستشفى العاشر، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل، أصيب شخص بإصابات متنوعة إثر سقوط جسم صلب عليه، أثناء العمل بمصنع تحت الإنشاء بمنطقة الـ 6 مليون طريق الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقله إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.