ماذا تعرف عن إمكانية تنازل الأشخاص عن الأسلحة المرخصة للأقارب؟ خبير يجيب

كتب محمود عبد الراضي

يجدد خلال هذه الأيام المواطنون الحاصلون على تراخيص سلاح أوراق التراخيص الخاصة بهم، وربما يتساءل البعض عن إمكانية التنازل عن رخص السلاح للأقارب؟

وفي هذه الإطار، يقول اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح بأنه يحظر على المرخصين إجراء أى تعديلات على السلاح المرخص، وإحراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص، وعدم تسليم السلاح للغير، مهما كانت درجة القرابة لكون الترخيص شخصي، وضرورة الإخطار الفورى حال فقد السلاح لدرء المسئولية واتخاذ الإجراء القانوني والنشر عن السلاح.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية استقبلت منذ بداية شهر أكتوبر، كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)، بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة - الرماية - الزينة)، لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015، وقانون تصنيع الزى العسكرى رقم 57 لسنة 2014 وقانون العقوبات المادة 102أ.