اليوم السابع
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الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:08 م
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ضبط مدير شركة تستخدم برامج مملوكة لشركات عالمية بدون ترخيص

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 01:03 م
ضبط مدير شركة تستخدم برامج مملوكة لشركات عالمية بدون ترخيص حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والأدبية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكا شركة- كائنة بمحافظة القاهرة) باستخدام مجموعة من الأجهزة محمل عليها برمجيات مملوكة لشركات عالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الشركة وأمكن ضبط المدير المسئول، وعثر بداخل الشركة على (4 وحدة معالجة مركزية "محمل عليهم برنامج مقلد ومنسوخ دون موافقة الشركة مالكة الحقوق المادية والأدبية للبرنامج").


وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع مالكا الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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