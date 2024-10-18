اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 12:59 م
ضبط مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة قوات امن ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (1,4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد خرطوش وطلقتين).

 

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش - طبنجة صوت - عدد من الطلقات - سلاح أبيض)، وضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).


وتمكنت الجهود من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (225 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (20 مليون جنيه تقريباً).







مخدرات

الداخلية

ضبط مخدرات

حوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة