ضبط مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (1,4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد خرطوش وطلقتين).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش - طبنجة صوت - عدد من الطلقات - سلاح أبيض)، وضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



وتمكنت الجهود من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (225 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (20 مليون جنيه تقريباً).