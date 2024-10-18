رسائل وزير الخارجية: لا يجرؤ أي طرف على المساس بالسيادة المصرية (إنفوجراف)

بعث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، برسائل مهمة، خلال حواره على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة؛ إذ أكد أن الحدود المصرية أمر لا تهاون فيه، وهناك رسائل كثيرة وعديدة للغاية من الدولة المصرية، منها جاهزية القوات المسلحة المصرية على المستوى المعدات والتدريب والقتال للدفاع عن الحدود المصرية، هذا أمر مفروغ منه.



رسائل حاسمة لوزير الخارجية

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، :«في تقديري لا يجرؤ أي طرف أن يمس السيادة والحدود المصرية لأنه يعلم تماما مدى الرد المصري الذي سيكون قاسيا للغاية إذا تم المساس بالحدود المصرية والسيادة والأمن القومي المصري».



رسائل وزير الخارجية

وواصل: «أما فيما يتعلق بالمنطقة، ففرض الإرادة والقوة لا يمكن أن يحقق أي سلام أو استقرار في المنطقة، ولدينا دروس عديدة في التاريخ في أوروبا ومنطقتنا ومناطق أخرى ما لم يكن هناك سلام عادل وشامل يقوم على تلبية مصالح كل الشعوب وتحقيق تطلعاتها لا يمكن أن تنعم أي دولة بما فيها إسرائيل بالأمن والسلام والاستقرار طالما هناك حقوق مشروعة لشعب لم يحصل عليها وطالما هناك احتلال لهذا الشعب وأراضي هذا الشعب».