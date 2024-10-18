رئيس وزراء الهند يتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل للمشاركة فى قمة "بريكس"

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية الجمعة أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، سيقوم بزيارة روسيا خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر الجاري؛ للمشاركة في القمة الـ 16 لمجموعة "بريكس" التي ستعقد في مدينة قازان الروسية.



وأوضحت الوزارة - في بيان بثته قناة "إن.دي.تي.في." الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مودي سيعقد، خلال الزيارة، اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء في البريكس والقادة المدعوين بالقمة التي تحمل عنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".



ولفت البيان إلى أن القمة توفر منصة مهمة للقادة لمناقشة القضايا الدولية، وتحديد المجالات المحتملة للتعاون بين الدول الأعضاء في المستقبل.



وتعد هذه الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الهندي إلى روسيا خلال العام الجاري، حيث زار موسكو في يوليو الماضي لحضور القمة السنوية الثانية والعشرين بين الهند وروسيا، وخلال الزيارة عقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.