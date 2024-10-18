رئيس مجلس الأمن الروسى: نظام كييف يحاول صنع "قنبلة قذرة"

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أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، عن قناعته بأن نظام كييف يحاول صنع "قنبلة قذرة" فى أوكرانيا، حيث تتوفر كل الفرص والإمكانيات للقيام بذلك.



وكتب مدفيديف على قناته - فى منصة تيلجرام، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" اليوم /الجمعة/-: "مع الأخذ فى الاعتبار الثرثرة التى تبدو بلا معنى للوهلة الأولى، والتى تحيط بإنشاء أوكرانيا أسلحة نووية خلال عهد أنصار بانديرا، لا يمكن استخلاص سوى نتيجة حزينة واحدة: النظام النازى يحاول صنع "قنبلة قذرة".



وأضاف "تتوفر لديهم كل الإمكانيات اللازمة لذلك: المواد الخام والتقنيات والمتخصصون".



ونوه مدفيديف بأن أى مختبر من الحقبة السوفيتية، سيكون مناسبا لتصنيع قذائف نووية صغيرة القوة. وقال: "الوقت يمضي، والساعة تدق".



وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، فى حديث إذاعي، إن أجهزة الاستخبارات الغربية تحاول معرفة هل تستطيع أوكرانيا فعلا قادرة إنتاج أسلحة نووية.



وقبل ذلك، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مسئول أوكرانى لم تذكر اسمه بأن كييف قادرة على صناعة "أسلحة نووية" لاستخدامها ضد روسيا خلال أسابيع قليلة.