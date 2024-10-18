دبلوماسى روسى: أستراليا تساهم سياسيا وماديا فى إطالة أمد الحرب

موسكو أ ش أ)

قال السفير الروسى لدى أستراليا أليكسى بافلوفسكى، إن كانبيرا تتخذ خطوة أخرى فى مواجهة الغرب مع موسكو بإرسال دبابات "M1A1" أبرامز إلى أوكرانيا.

وأضاف بافنلوفسكي حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس: "إن توفير الدبابات القتالية، ليست سلاحا دفاعيا بأي حال من الأحوال، بل هي خطوة أخرى في مشاركة أستراليا العميقة في الحرب بالوكالة التي يشنها الغرب ضد روسيا، وبينما تذرف دموع التماسيح حول محنة أوكرانيا، تساهم أستراليا سياسيا وماديا في إطالة أمد الحرب".

وتابع: "أن الدبابات ستحترق مثل مركبات بوشماستر المدرعة التي تم التبرع بها سابقا .. مشيرا إلى أن الحكومة الأسترالية مدفوعة باستراتيجية الغرب الكبرى المناهضة لروسيا.

وشدد بافلوفسكي على أن "نظام كييف لا يستطيع الفوز مهما كانت الأسلحة التي حصل عليها، ستتم بلا شك استعادة المصالح الأمنية المشروعة لروسيا.. لقد حان الوقت للسياسيين الأستراليين أن يتخلصوا من ردود أفعالهم ويواجهوا الواقع".

وكان نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز، قد أعلن أن كانبيرا سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 164 مليون دولار إلى كييف، ومن المتوقع أن تتسلم أوكرانيا 49 دبابة من طراز M1A1 Abrams.