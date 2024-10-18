اليوم السابع
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الجمعة، 18 أكتوبر 2024 09:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حكومة فنزويلا: اعتقال عدد من الأجانب لصلتهم بمخطط لزعزعة استقرار البلاد

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 09:39 ص
حكومة فنزويلا: اعتقال عدد من الأجانب لصلتهم بمخطط لزعزعة استقرار البلاد نيكولاس مادورو
كراكاس (أ ش أ)

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أعلنت الحكومة الفنزويلية اعتقال العديد من الأشخاص بينهم ثلاثة أمريكيين لصلتهم بمخطط لزعزعة استقرار البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة أن السلطات الفنزويلية قامت باعتقال 19 شخصا من الأجانب بينهم مواطنين من بيرو وكولومبيا لصلتهم بهذه الخطة.. إلا أنها لم تقدم أدلة تؤيد هذه الاتهامات.

وكانت السلطات الفنزويلية قد اعتقلت الشهر الماضي ثلاثة أمريكيين وإسبانيين اثنين وآخر تشيكي لاتهامهم بالسفر إلى كراكاس لاغتيال الرئيس "نيكولاس مادورو".







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