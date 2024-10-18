حبس عامل وزوجته بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام الحكومية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام الحكومية.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة لقيامهما بتزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج نظير مبلغ مالى، وكذا الترويج لنشاطهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عقود عمل مزورة "خالية البيانات"- إيصالات إستلام نقدية "تفيد بتحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين" - عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى – عدد من خطوط الهواتف و4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)