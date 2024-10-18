حبس سائق سرق هاتفا محمولا من سيدة فى منطقة قصر النيل 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت جهات التحقيق، بحبس سائق متهم بسرقة هاتف سيدة في منطقة قصر النيل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسى - لا تعلم بيانات قائدها" وقبل التحرك بالسيارة حدث خلافا بينها وقائد السيارة على قيمة الأجرة فقامت بالنزول من السيارة، وعقب ذلك اكتشفت فقد هاتفها المحمول بداخل السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف باستيلائه على الهاتف المحمول وغلقه تمهيداً لبيعه.