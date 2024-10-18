تعرف على كيفية تفويج السيارات أثناء ظهور الشبورة بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

تحذر دائما هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة التى توجد بالمحاور فى الساعات الأولى من الصباح مما يؤدى إلى إعاقة الرؤية لعدد من الطرق السريعة، مما يدفع الإدارة العامة للمرور، للقيام بنشر سيارات الاغاثة بالطرق حرصا على سلامتهم لمنع وقوع الحوادث.

ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج ببعض المحاور، عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

كما يقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.