القوات البرية الكورية الجنوبية تجرى تدريبات بالذخيرة الحية قرب حدودها مع جارتها الشمالية

أحمد علوى

أجرت القوات البرية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة تدريبات على إطلاق قذائف بالذخيرة الحية في المياه قبالة الساحل الشرقي، في استعراض لقوتها النارية ضد استفزازات كوريا الشمالية المحتملة.



وأوضحت القوات البرية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المناورات، التي استُخدمت فيها قاذفات صواريخ متعددة من طراز "تشونمو"، جرت ليلة الخميس في بلدة "جوسيونج" الحدودية، على بعد 159 كيلومترا شمال شرق سول، وأطلقت القوات صواريخ من عيار 130 مليمترا لضرب هدف على بعد 17 كيلومترا قبالة الساحل.



وأضافت : "من خلال منظومة "تشونمو" التي تمتلك قوة نيرانية هائلة ومدى ودقة في التصويب، تم إجراء هذا التدريب بالذخيرة الحية لإظهار عزم الجيش وقدراته على الرد الفوري والقوي وحتى النهاية إذا قام العدو باستفزاز".



وقد صُممت منظومة المدفعية الصاروخية لضرب قطع المدفعية الكورية الشمالية بعيدة المدى، والتي يتمركز العديد منها في نطاق يمكنه استهداف منطقة العاصمة الكورية الجنوبية الأوسع نطاقا والتي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.



ويمكن للنظام المتنقل ذي العجلات إطلاق صواريخ من عيار 130 مليمترا بمدى أقصاه 36 كيلومترا، وإطلاق ما يصل إلى 12 صاروخا قبل إعادة التحميل.



وقد تصاعدت التوترات عبر الحدود بعد أن اتهمت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بتحليق طائرات مسيرة فوق بيونج يانج عدة مرات هذا الشهر، وفجرت أجزاء من الطرق البرية الرئيسية بين الكوريتين شمال الحدود يوم الثلاثاء.