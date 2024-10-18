اليوم السابع
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الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:07 م
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القبض على سائق سرق هاتفا محمولا من سيدة فى القاهرة

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 01:01 م
القبض على سائق سرق هاتفا محمولا من سيدة فى القاهرة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسى - لا تعلم بيانات قائدها" وقبل التحرك بالسيارة حدث خلافا بينها وقائد السيارة على قيمة الأجرة فقامت بالنزول من السيارة، وعقب ذلك اكتشفت فقد هاتفها المحمول بداخل السيارة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهته اعترف باستيلائه على الهاتف المحمول وغلقه تمهيداً لبيعه.







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