القبض على المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات مع زوجها فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى عامل حياة شقيقته في الحوامدية، بسبب خلافات مع زوجها، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة المجني عليها، مصابة بعدة طعنات، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن شقيقها وراء ارتكاب الجريمة.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين ارتكابه الجريمة، لخلاف بين المجني عليها وزوجها، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.