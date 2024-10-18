الدفاع الروسية: قواتنا وجهت ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة فى أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، إن الجيش وجه خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، 36 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وبمسيرات جوية ضد مناطق مختلفة فى أوكرانيا.



وأوضحت الوزارة - فى بيان أورده موقع "روسيا اليوم" الإخبارى اليوم - أن الجيش الروسى استهدف خلال ذلك، مؤسسات المجمع الصناعى العسكرى ومنشآت الطاقة التى دعمت عملها. وتم خلال القصف إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمطارات العسكرية وورشات الإنتاج ومناطق تخزين الطائرات بدون طيار وكذلك مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية التقنية، فضلا عن نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".



وخلال الأسبوع، واصل الجيش الروسي، بحسب البيان، عملية تدمير القوات الأوكرانية فى مقاطعة كورسك. وتم بالقصف الجوى ونيران المدفعية استهداف دبابات الجيش الأوكرانى وألويته الميكانيكية وكذلك ألوية الاقتحام والإنزال الجوى ومشاة البحرية وألوية الدفاع الإقليمى والحرس الوطني، وتم توجيه إصابات مباشرة للقوات الأوكرانية على اتجاهى فولتشانسكى وليبتسوفسكي.



وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع، فى منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" التابعة للجيش الروسي، أكثر من 2745 عسكريا، و23 دبابة، بما فى ذلك دبابتان من طراز ليوبارد، و69 مركبة قتالية مدرعة، بما فى ذلك مركبة قتال مشاة برادلى ومركبة مشاة قتالية من طراز CV-90 سويدية الصنع، وناقلة جنود مدرعة من طراز Stryker أمريكية الصنع، وأربع راجمات صواريخ، و75 مركبة، و29 مدفعا ميدانيا. مع تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ميدانية، وفقا للبيان.



وأضاف أنه خلال الأسبوع، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التقدم فى أعماق دفاعات الجيش الأوكرانى وسيطرت على بلدة نيفسكوى بجمهورية لوجانسك الشعبية - المعترف بها من جانب واحد - وتم صد 25 هجوما مضادا من جانب القوات الأوكرانية. وفقد الجيش الأوكرانى خلال ذلك حوالى 3150 عسكريا وثلاث دبابات وتسع مركبات قتالية مدرعة، بما فى ذلك أربع ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113 و38 مركبة و21 مدفعا ميدانيا، بما فى ذلك خمس منصات مدفعية ذاتية الدفع أجنبية الصنع ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير خمس محطات للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 21 مستودع ذخيرة ميداني.



ونتيجة لهجمات وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، جرت السيطرة على قرية ماكسيميليانوفكا، فى دونيتسك. وتمكن القوات الروسية من صد وإفشال 23 هجمة أكرانية. وبلغت خسائر الجيش الأوكرانى حوالى 5080 عسكريا وأربع مركبات قتالية مدرعة و24 مركبة و22 قطعة مدفعية ميدانية، منها 11 قطعة تم توريدها للقوات الأوكرانية من دول الناتو. تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية و14 مستودع ذخيرة ميداني.



وأضاف البيان أنه خلال الأسبوع المنصرم، تمكنت مجموعة قوات "الوسط"، من السيطرة على بلدتى ميخائيلوفكا وكراسنى يار التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد. تم صد 59 هجمة مضادة من جانب الجيش الأوكراني.



وعلى مدار الأسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية فى هذا الاتجاه حوالى 3350 عسكريا، و13 مركبة قتالية مدرعة، منها ناقلتا جنود مدرعتان من طراز VAB فرنسية، وثلاث مركبات قتالية مدرعة من طراز HMMWV أمريكية واثنتين من طراز Kirpi تركية الصنع وتم تدمير 27 آلية و18 قطعة مدفعية ميدانية.

وبفضل جهود مجموعة قوات " فوستوك"( الشرق)، تم تحرير قرية ليفادنويه بمقاطعة زابوروجيه. وتم صد سبع هجمات مضادة أوكرانية. وخسر العدو ما يصل إلى 790 عسكريا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما فى ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113، و33 سيارة شحن عسكرية. تم تدمير ثلاث منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Caesar عيار 155 ملم فرنسية الصنع وثلاث منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، وفقا للبيان.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة دنيبر، دكت مواقع تشكيلات من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية ولواء مشاة بحرية وثلاثة ألوية دفاع إقليمي. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالى 380 عسكريا و40 مركبة وسبع قطع مدفعية ميدانية. وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات ذخيرة ميدانية.



وأضافت أنه خلال الأسبوع، أسقطت وسائط الدفاع الجوى الروسي، صاروخين موجهين بعيد المدى من طراز "نبتون"، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "هامر" مصنوعة فى فرنسا، و29 قذيفة صاروخية من طراز HIMARS الأمريكية، بالإضافة إلى 374 طائرة بدون طيار. وفى غضون الأسبوع الماضي، استسلم 48 عسكريا من أفراد الجيش الأوكرانى على خط التماس القتالي.



وبشكل إجمالي، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تدمير ما يلي: 646 طائرة حربية، و 283 طائرة مروحية، و 33793 مركبة جوية بدون طيار، و 582 منظومة دفاع جوى صواريخية، و 18735 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1476 قطعة من راجمات الصواريخ و 16363 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 27392 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، بحسب البيان.