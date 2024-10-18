البنتاجون: لا يمكن تأكيد رواية كييف بمشاركة قوات كورية شمالية خلال الحرب الروسية

وكالات

اعترف المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر بأنه ليس لدى وزارة الدفاع الأمريكية معلومات تؤكد رواية كييف حول مشاركة القوات الكورية الشمالية في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وقال رايدر ردا على سؤال حول هذا الأمر: "لقد اطلعنا بالتأكيد على تقارير وبيانات تتعلق بإرسال محتمل لقوات كورية شمالية إلى روسيا أو أوكرانيا، ويمكنني الآن أن أقول إننا ندرس هذا الأمر، ولا يمكننا تأكيد هذه التقارير أو الإضافة إليها".

وأضاف: "إذا كان هذا صحيحا، فإنه سيظهر تعاونا متزايدا بين روسيا وكوريا الشمالية".

وتابع: "لا أستطيع أن أؤكد ما إذا كانت القوات الكورية الشمالية قد ذهبت إلى روسيا، ونحن نواصل مراقبة ذلك".

وزعم فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق أنه "وفقا لمعلوماته الاستخباراتية"، أرسلت كوريا الشمالية "أفرادا وضباطا" إلى دونباس والأراضي الروسية الجديدة، وأن بيونغ يانغ "تجهز آلاف الجنود لإرسالهم إلى أوكرانيا"، لكنها "لم تبدأ بعد في نقلهم".

ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأسبوع الماضي التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية ترسل عسكرييها للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، بأنها كاذبة.