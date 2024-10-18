الاستماع لأقوال شهود عيان فى حادث سقوط سيدة من عقار بمدينة 6 أكتوبر

كتب - بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار بمدينة 6 أكتوبر وإصابتها بكسور، بسبب تعرضها لاعتداء على يد أحد الأشخاص، كما تم الاستماع لأقوال المجني عليها، وفحص كاميرات المراقبة بمكان الحادث.

وأثبت التقرير الطبي إصابة المجني عليها بكسور وجروح بأنحاء جسدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيدة من عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية تعرضت لإصابات بكسور وجروح، نتيجة سقوطها من عقار، حيث تعرضت لاعتداء على يد أحد الأشخاص، مما أسفر عن سقوطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وسبب سقوط المجني عليها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.