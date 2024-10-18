اليوم السابع
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اعترافات لص سرقة عدادات المياه تقوده للمحاكمة بعابدين

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 06:00 ص
اعترافات لص سرقة عدادات المياه تقوده للمحاكمة بعابدين محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عابدين إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعابدين، بتهمة سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب الفك.

أدلى عامل متهم بالسرقة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة عدادات المياة بأسلوب "الفك" من مداخل العقارات عن طريق مراقبة المكان والتأكد خلوه من الأشخاص، واعترف المتهم بسرقة 6 عدادات مياة وارتكابه 7 وقائع سرقات، وأضاف المتهم ببيع عدادات المياة لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة عابدين لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات السكنية بأسلوب "الفك والمغافلة" وبحوزته (6 عدادات مياه – الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة)، وبمواجهته أقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.







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