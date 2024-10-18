اعترافات لصوص توك توك من سائق بمنفلوط: سرقناه بالإكراه

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في منفلوط، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات التوك توك فى دائرة القسم.

وكشفت التحريات ، أن المتهمين سرقوا مركبة "توك توك" ومبلغ مالى من سائق كرهاً عنه وتهديده بسلاح أبيض، وتم ضبطهم وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بالتصرف ببيعه لعميلهم سيىء النية (عامل – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم ، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.