اليوم السابع
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الجمعة، 18 أكتوبر 2024 10:09 ص
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اعترافات لصوص توك توك من سائق بمنفلوط: سرقناه بالإكراه

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 02:00 ص
اعترافات لصوص توك توك من سائق بمنفلوط: سرقناه بالإكراه متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في منفلوط، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات التوك توك فى دائرة القسم.

وكشفت التحريات ، أن المتهمين سرقوا مركبة "توك توك" ومبلغ مالى من سائق كرهاً عنه وتهديده بسلاح أبيض، وتم ضبطهم وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، المبلغ المالى المستولى عليه،  وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بالتصرف ببيعه لعميلهم سيىء النية (عامل – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم ، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.







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