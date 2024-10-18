أضرار الجير المتراكم على سطح أسنانك على الفم واللثة

كتبت مروة محمود الياس

جير الأسنان هو الذي يتراكم تدريجيا ويشكل طبقة سميكة فوق الأسنان والضروس، تختلف حدتها وسمكها من شخص إلى آخر وفقا لطبيعة عنايته بأسنانه وصحة فمه، وكذلك طبيعة تنظيف أسنانه بشكل جيد ومنتظم.

وفقا لتقرير نشر في موقع complete simple فإن جير الأسنان له الكثير من العلامات والأعراض خاصة عندما يصل مرحلة من التراكم كبيرة، ومن بين تلك الأعراض:

انحسار حاد في اللثة

تهيج شديد في اللثة

تصبح الأسنان شديدة الإصفرار

قد تصبح الأسنان بنية أيضا

قد يعاني البعض من حساسية الأسنان عند تناول مشروب بارد أو ساخن

تكون رائحة التنفس كريهة للغاية

ونتيجة التراكمات التي تدخل فمنا من طعامه وشراب، وأيضا نتيجة عدم نظافة الفم المستمرة مع تكون اللعاب، مع الحرص على تناول أطعمة وأنظمة غذائية تحتوي على كم هائل من السكريات على سبيل المثال، تتولد هذه الطبقة ويمكن التخلص منها يوميا بتنظيف أسناننا بالفرشاة والمعجون أولا بأول ولكن تركها لفترة يجعل من الصعب إزالتها إلا بتدخل طبيب مختص، الذي يعمل على إزالة طبقة البلاك أو الجير بشكل علمي وفقا لطبيعة الحالة ودرجة تكثف الجير فوق الأسنان.

الجير لا تقف اضراره عند حد حساسية الأسنان والتسبب في ضعفها، ولكنه يسبب الكثير من الأضرار بصحة الفم والأسنان بشكل واضح والتي من بينها:

التهاب حاد في اللثة يحدث لدى الكثير ممن يعانون من هذا الجير.

التهاب دواعم الأسنان وبالتالي تصبح الضروس والأسنان فى حالة ضعف حاد.

الإحمرار والنزيف في اللثة لدى الكثير من الحالات

زيادة فرص فقدان الاسنان

تسوس الأسنان الشديد لأن هذا التراكم يخلق بيئة جيدة لهذا التسوس

تغير رائحة الفم والتذوق والطعم أيضا

تصبح الأسنان أكثر عرضة للكسر لأن جير الأسنان يعمل على تهشم الأسنان بسهولة

إزالة الجير بنفسك في المنزل أمر غير مقبول لأنه قد يسبب تهشم حاد في الأسنان وإصابات شديدة، لذلك يجب أن يحدد الطبيب المختص وحده طبيعة الإجراء الذي يتم على كم الجير في فمك وعلى أسنانك وفقا للحالة وبشكل مدروس.