CNN: مستشار الأمن القومى أطلع بايدن على آخر تطورات عملية اغتيال السنوار

كتب محمد شرقاوى

أعلنت شبكة CNN عن مصدر مطلع، أنّ مستشار الأمن القومي أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن على آخر التطورات المتعلقة باغتيال يحيى السنوار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أعلنت اليوم الخميس، اسشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة عما اسمته بعملية اغتيال يحيى السنوار، حيث استشهد زعيم حركة حماس عصر اليوم، الخميس، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن استهداف السنوار تم دون ترتيب مسبق أو معلومات استخباراتية، حيث كان جيش الاحتلال يجري عمليات في منطقة تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية اليوم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الخميس، إن قواته تمكنت من استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار في قطاع غزة، وتم التأكد من الحمض النووي.