اليوم السابع
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الخميس، 17 أكتوبر 2024 10:07 م
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مصرع شخص في حادث سقوط مصعد بمنطقة الزيتون

الخميس، 17 أكتوبر 2024 06:57 م
مصرع شخص في حادث سقوط مصعد بمنطقة الزيتون مصرع شخص في حادث سقوط مصعد - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه نتيجة سقوط مصعد عقار في منطقة الزيتون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد سقوط مصعد عقار فى منطقة الزيتون .


انتقل رجال المباحث والحماية المدنية، إلى محل الواقعة ،وتبين سقوط كابينة مصعد مما أسفر عن مصرع شخص.


تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


 







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