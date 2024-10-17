مصرع شخص في حادث سقوط مصعد بمنطقة الزيتون

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه نتيجة سقوط مصعد عقار في منطقة الزيتون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد سقوط مصعد عقار فى منطقة الزيتون .



انتقل رجال المباحث والحماية المدنية، إلى محل الواقعة ،وتبين سقوط كابينة مصعد مما أسفر عن مصرع شخص.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



